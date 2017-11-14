建屋局本月推出8230个组屋单位供买家申购

建屋发展局今天推出全岛25个市镇与组屋区的8230个组屋单位供申购，其中包括 4829个预购组屋单位和3401个剩余组屋单位。

根据建屋局今早发的文告，本轮销售活动中推出的预购组屋单位有三个项目位于榜鹅和盛港这两个非成熟市镇，另外两个项目位于芽笼和淡滨尼。

买家可选购的房型包括二房式灵活、三房式至五房式还有三代同堂单位。

在未纳入津贴以前，榜鹅的“Northshore Edge”四房式预购单位售价从28万7000元起跳，盛港的“Anchorvale Village”或“Fernvale Glades”项目的四房式预购单位售价则从26万5000元起跳。

位于芽笼一带的“Eunos Court”四房式预购单位在未纳入津贴以前，售价从52万2000元起跳，淡滨尼的“Tampines Green Court”项目四房式预购单位则从32万3000元起跳。

随着本轮的组屋销售活动展开，建屋局今年共推出了1万7584个预购组屋单位供申购。

如果加上今年在不同销售活动中推出的剩余组屋单位，建屋局今年共推出了2万6325个单位来满足国人的住房需求。

建屋局也指出，在此轮销售活动中推出的3880个预购组屋单位将采用预制体积建设（Prefabricated Prefinished Volumetric Construction，简称PPVC）技术建造。

该局指出，今年共有约22%的预购组屋是以PPVC技术完成，希望到了2019年，本地将有35%的预购组屋单位是采用PPVC技术建成的。

有兴趣在这轮销售活动中申请组屋单位的买家可以从即日起至11月20日透过建屋局网站申请。

建屋局也透露，将在明年2月在芽笼、淡滨尼、兀兰和蔡厝港推出约3600个组屋单位供选购。

免费试阅14天