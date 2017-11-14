新建的罗尼大道分阶段通车

（早报讯）穿过武吉布朗坟场兴建的新道路将从明年第三季起，分两个阶段启用。

陆路交通管理局今午发文告宣布，衔接麦里芝高架桥和亚当立交桥的罗尼大道（Lornie Highway）将分阶段通车，通往亚当立交桥和泛岛快速公路（PIE）的南向路段将在明年第三季启用。开往麦里芝高架桥的北向路段则定后年首季通车。

这条新道路双向共有四条车道，首阶段路段通车后，开往亚当路和PIE的驾车者将可使用新路前往目的地，现有罗尼路的南向路段则会“降级”为两条车道，以腾出空间建造北向的罗尼大道。

新路原本预计今年底竣工。不过，原定2013年底完成的掘墓工作延至隔年底才完成，以让更多受影响坟墓墓主的后人有时间办理登记等手续，也让当局完成坟墓的史料记录工作，工程因而展延动工。

通往亚当立交桥和泛岛快速公路（PIE）的南向路段将在明年第三季启用。（陆交局提供）

开往麦里芝高架桥的北向路段将定在2019年首季通车。（陆交局提供）

此外，在2013年8月标得设计与建造合约的主要承包商瑞丰（Swee Hong）在隔年面对财务问题，也拖延了施工时间表。

瑞丰已在今年7月偿还所有债务，它之前向法庭申请的偿债安排计划也已告一段落。它和分包商也调动了更多人手来加速建路工程。

陆交局表示会密切监督施工进度，确保承包商根据新拟定的施工时间表安全地完成工程。

陆交局是在2011年9月宣布兴建一条穿过武吉布朗坟场（Bukit Brown）的新道路，以舒缓罗尼路和PIE在繁忙时段的拥挤情况。

占地86公顷的武吉布朗坟地是许多本地华社先贤如周文礼、章芳林及林忠邦等人的坟墓所在，蕴藏着本地丰富的文化遗产。建路工程宣布后引起广泛注意，许多人担心这些历史将随着发展而消失。

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