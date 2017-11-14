前公务员首长林祥源：新加坡不该只嘉奖成功者

新加坡不该只是嘉奖获得金牌或成绩最好的成功者，也应给予其他付出努力的人肯定和支持。前公务员首长林祥源说，改变这个根深蒂固的思维，才能有效地鼓励国人不断从失败中学习，大胆创新。

林祥源今晚在新加坡国立大学发表“新加坡会走下坡吗？”系列讲座的最后一讲时指出，创新思维是新加坡未来持续取得成功的关键，而要推动更多人创新，就要培养不怕失败、勇于冒险尝试的社会文化。

他向在场200多名出席者说，我国崇尚状元和金牌得主的文化，正是阻碍创新的原因之一。

“在新加坡，我们倾向于往那些成绩最好和获得金牌的人身上堆满各种奖状表扬，对于其他人则是不理不睬。但如果我们要人们变得创新，多尝试、多从失败中学习，我们也得肯定人们付出的努力，而不只是他们的成功。关键问题是他们是否有尽全力发挥才华和能力，而不是他们最终是否得到金牌。”

此外，在林祥源看来，新加坡要避免从富足走向衰亡的关键要素，好包括具备精益求精和勇于往外闯的精神。

他指出，许多国人如今抱持“满足就好”的心态，宁可从事熟悉、不麻烦和低风险的工作，也不愿尽全力做出风险较高的尝试。

林祥源说：“人们常说希望在工作和生活之间取得平衡，这是可以理解的，但如果以此作为不尽全力做到最好……这将使令人遗憾的。政府可以提供奖励计划和基础设施，但它无法提供热忱和信念。”

对于幅员狭小、资源匮乏的新加坡，立志于成为世界顶尖的国家也是新加坡生存下去的重要理念。林祥源指出，非洲有俗语道：“羚羊每天起床时都知道如果它跑得比速度最快的狮子还要慢，它将成为狮子的早餐。狮子每天起床时都知道，如果它追不上跑得最慢的羚羊，它就会挨饿。”

他说，两者的情况看似相似，比较的是体力，但心态完全不同：狮子跟在羚羊后面，只要追着羚羊跑，保持灵敏和体力就能抓到猎物；相比之下，羚羊跑在前头，它不仅得跑得快，还得不断评估怎么跑才能甩掉狮子，因此对羚羊而言，它不仅得有体力，脑筋也得转得快。

林祥源说，新加坡得像羚羊、当个领跑者才能生存下去。“从地理位置和人口来看，我相信新加坡在世界上是独特的。如果我们抱持‘老二’心态，新加坡就会变得普通，甚至招来祸害……我们必须以引领者的方式思考，而不是当个跟随者。”

林祥源是“新加坡政策研究所－纳丹讲座”的第四任主讲者。这个系列讲座计划在过去三年里先后邀请了新加坡管理大学董事主席何光平、巡回大使比拉哈里（Bilahari Kausikan）和前公务员首长何学渊担任主讲人，他们在一年任期中围绕特定主题发表系列演讲。政策研究所今晚也宣布，历届主讲人演讲将合辑成书，新书预计明年出版。

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