新私宅供应量将增加超过一倍

在集体出售热潮的推动下，本地楼市下来一两年的私宅供应量预计将增加超过一倍。

随着新私宅供应陆续推入市场，私宅空置率也在上扬中，如今已达到12年来的最高水平。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今晚出席新加坡产业发展商公会（REDAS）常年晚宴强调，本地新私宅供应充裕，足以满足国人寻找新私宅的的需求。但他呼吁，买家在购房前，必须要做足功课。

黄循财说：“房地产和租金价格，以及它们的波动，都会直接影响到许多国人。这不仅是影响现有业主的资产和财富，也影响一些想住在私宅的国人的负担能力及他们的期许。”

他表示，政府会继续密切关注楼市发展情况，并尽可能通过各种方式，取得更稳定和可持续的房地产市场。

本地楼市最近发展蓬勃，特别是发展商土地库存逐渐见底，纷纷通过政府售地计划或集体出售方式竞抢土地，造成一股集体出售热潮，土地成交价也屡创新高。

这也令许多公众担心，这股集体出售热潮将导致私宅价格下来大幅上涨。

黄循财上周在国会上答复议员的口头询问时说，集体出售热潮未必会导致楼市再度出现泡沫，因为发展商得面对额外买方印花税（ABSD）的期限压力，私宅标价必须合理才卖得出。

在今天晚宴上，黄循财再次提醒发展商，在ABSD制度下，他们必须在购买土地后的五年内建好并售出所有单位，否则就得支付ABSD。

“所以，发展商在竞标土地的决策中，应将ABSD因素考虑在内。”

截至今年第三季，市面上仅剩约1万7200个新私宅单位还未售出。但随着集体出售交易增加，黄循财表示，新私宅供应下来会激增，进而导致私宅空置率攀升。

他透露，目前私宅空置率为8.4％，为2005年以来的最高水平。

“就实际单位而言，这意味着目前市场有3万多个空置的私宅单位正在寻找住户。这比现在碧山住宅单位总数还要多。”

另一方面，黄循财指出，在土地价格价格上扬和ABSD期限压力下，发展商的盈利率可能会承压，甚至可能对房地产项目的建筑素质造成负面影响。

因此，黄循财已要求也市区重建局和建筑局加强建筑检测，

他说，一些发展项目记录不佳的发展商，有关当局除了会对他们提出质量标志认证的执照申请条件，甚至可能在不达标的情况下，禁止他们推出项目单位销售。

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