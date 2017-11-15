（早报讯） 美国通用电气公司股价连续两天下跌，拖累美国股市在周二的表现。全球经济可能放缓以及美国税改计划停滞不前，也影响投资者的情绪。

投资者质疑通用电气公司（GE）的大规模重组计划能否成功，纷纷抛售股票，该股周二重挫5.9％。油价下跌也导致油气股下滑。

道琼工业指数收跌0.13％至2万3409.47点；标准普尔500指数下滑0.23％至2578.87点；纳斯达克指数收低0.29％至6737.87点。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数收报3399.09点，跌20.04点。全场总成交量计25亿9348万股，总值16亿6214万元。全日股价跌多升少，上升股149只，下跌股322只。

今日可关注的股票如下：

1. 联盟矿产（Alliance Mineral）今早开盘前要求暂停交易，以发布配售股票给宝威控股（Burwill Commodity）的最新协议条款。

2.翱兰国际（Olam）今年第三季净利同比增长17.5％至2411万元，原因是销量增长强劲，多数业务也取得良好的表现。营收同比上升41.7％至67亿1000万元。

营息税折摊前盈利（EBITDA）同比上升18.2％至2亿4300万元。第三季每股盈利为0.3分，比去年同期的0.33分要少。

3.中国锦江环境控股（China Jinjiang Environment）今年第三季净利同比下跌28％至1亿零82万人民币（约2070万新元），营收同比下跌近12％至5亿8041万人民币。每股盈利从去年同期的12.29分下跌至8.28分。

此外，公司的两家独资子公司Gevin和临安嘉盛环保公司以6720万人民币，脱售其在内蒙古普拉特交通能源公司42％的股权，给浙江康瑞投资有限公司。这项交易预计会在明年初完成。

4.康威医疗集团（Healthway Medical Corp）由盈转亏，今年第三季蒙受282万元的亏损，主要是因为员工成本和其他营业开销增加。营收上升6.6％至2716万元。第三季每股亏损0.09分。

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