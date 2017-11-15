SRX预估数据：10月份非有地私宅租金跌0.7％

（早报讯） 我国整体非有地私宅租金连续三个月走低，10月份环比下跌0.7％，同比则下跌1.8％。

新加坡房地产联合交易网SRX今早发布的租金预估数据显示，全岛各类私宅的租金都下滑。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）的租金下滑1.4％；代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表大众化私宅的中央区以外（OCR）则同样下跌0.3％。

同2013年1月的峰值相比，整体租金下挫19.7％。

私宅出租交易量则有所增长，10月份共有4169个私宅单位租出，环比增长5.8％，同比则上升4.0％。

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