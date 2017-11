SMRT地铁发生碰撞事故,一辆列车在裕群站附近撞上另一辆停在轨道上的列车,23名乘客受伤入院。

这起事故发生在今早8时许。

民防部队在10时42分发表面簿贴文说,今早8时33分接到通报指,裕群站附近发生事故,民防人员正在现场为伤者提供援助。目前,已有23名乘客送院治疗,大部分人只受轻伤。

#SMRT train collided with a stationary train near Joo Koon MRT station around 8am this morning; injuries reported https://t.co/iZuOzSzeuI pic.twitter.com/QTQ5Kv8nS6