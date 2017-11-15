珍珠苑公寓与Parkway Mansion公寓周四公开招标

（早报讯） 位于加东的Parkway Mansion和欧南园的珍珠苑公寓（Pearl Bank Apartment），将在明天推出市场集体求售。

负责销售的房地产咨询公司高力国际（Colliers International）今早发文告说，拥有32个单位的Parkway Mansion是第三次推出市场，预示价为1亿3800万元。

该公寓属于永久地契，占地3万8975平方英尺，容积率为2.8，最高总楼面积为10万9130平方英尺。标得地段的发展商必须另外支付大约2100万元的发展费。按总额计算的话，每平方英尺容积率为1454元。

若按预示价出售，每户可获得大约420万元至440万元。

该地段适合建造130个单位的公寓，每个单位平均800平方英尺。

另一个在明天推出的私宅项目珍珠苑公寓的预示价为7亿2800万元。这是珍珠苑第四次集体求售，预示价比上一次高0.41％。

这座99年地契的公寓于1970年完工，占地面积为8万2376平方英尺，公寓楼高37层，共有280个住宅单位和八个商用单位。

若公寓以7亿2800万元售出，每平方尺容积率为1505元。每名屋主预计可获得180万元至490万元，商用单位的业主则每人可获得120万元至690万元。

公寓所在地段的容积率为7.2，可发展成总楼面积达到61万3530平方英尺的公寓，可建造730个平均800平方英尺的新公寓单位。竞标成功的发展商无需支付发展费。

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