专家：列车碰撞可能有几个导因

（早报讯）地铁信号系统理应确保列车与列车之间保持一定的安全距离。对于两列列车在裕群站发生碰撞事故，受访交通专家都感到费解。

今早8时18分，一列开往大士连路站（Tuas Link Station）的列车在裕群站停滞。一分钟后，另一列列车在故障列车后方停下。不料再过一分钟后，第二列列车突然向前行驶，与前方的列车碰撞，导致25人受伤，大多是轻伤。

研究地铁信号与通讯问题的新加坡理工大学工程系助理教授黄强受访时说：“列车碰撞可能有几个导因，可能是信号系统故障，在第二列列车停下后，错误发出了信号‘指示’列车向前行驶。”

“也可能是列车煞车器故障，但这个可能性似乎不大，因为第二列列车在8时19分曾一度停下。”

对于是否涉及人为因素，他说：“列车司机应该知道前方有另一列车停滞在轨道上，他理应不会开动列车，除非有人发出指示让他开车。”

新加坡理工大学工程系助理教授周毅博士则认为，第二列列车曾停下约一分钟，指向信号系统操作应该没有问题。

他说，东西线的地铁应是有车长在列车上，如果列车当时完全是由车长操控，那相撞事故可能是人为失误所致。

但如果列车当时在自动行驶状态，或是由控制中心远程操控，那问题可能更复杂，需要等待调查结果透露更多详情才能断定问题所在。

陆路交通管理局和SMRT正在调查事故发生的原因。

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