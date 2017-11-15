私校学生毕业后半年内全职就业率达六成

本地私立教育学府大学课程的10名毕业生当中，有六人在毕业后的半年内找到全职工作。

私立教育理事会(Committee for Private Education)今天公布的一项调查结果显示，2015年5月至2016年4月期间从私立教育学府开办的外校大学课程(External Degree Programme)毕业的学生当中，有60.1%在毕业后的六个月内找到全职工作。若以总体就业率来计算，多达84.3%的学生在毕业后半年内找到全职或兼职工作。

调查中的3500多名学生毕业自29个私立教育学府，包括新加坡管理学院全球教育（SIM Global Education）、楷博（Kaplan）、莱佛士高等教育学院（Raffles College of Higher Education）等。

相比之下，本地公立大学的毕业生总体就业率高达89.6%，在半年内找到全职工作的毕业生则有79.9%。

调查结果也显示，私校毕业生的全职起薪中位数为2550元，低于公立大学毕业生的3325元起薪中位数，但略高于理工学院毕业生和服完兵役理工院毕业生分别2180元和2517元的起薪中位数。

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