全国职工总会通过修改章程 正式代表所有员工

全国职工总会今早举行四年一度的普通代表大会，在97％代表支持的情况下，高票通过修改后的章程（constitution），将职总扮演的角色正式扩大到所有员工。

这意味着之前一般被认为主要通过工会的模式代表普通员工（rank and file）的职总，无论从代表的人群，或是代表的方式都有了策略上的转变。职总不再只关注蓝领工友有哪些优惠或是权益的保护，也要在就业、培训和持续发展上给予工作人士更多支持。

职总秘书长陈振声说：“蓝领员工和白领员工没有什么区别，大家都是新加坡员工，我们的工运是唯一代表他们的工运。”

职总在过去几年已经开始通过不同计划伸展触角，修改章程是将这些做法正式写入章程。除了继续以工会方式为58个附属工会的工友发声，职总也通过各类平台如U 中小企业协作（U SME）、U 自由业者与自雇人士（U FSE）、代表专业人员、经理、执行人员与技师的U联合伙伴（U Associates），还有帮助外籍劳工的计划将覆盖面扩大至所有员工。

普通代表大会秘密投票结束后，职总邀请劳资政和协作伙伴出席工运对话会，向他们解释新章程的意义。这次的对话会也邀请到五位部长到场同大家对话，显示职总全面代表所有员工的新定位。

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