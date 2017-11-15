教师用假钞嫖妓 被判坐牢三年

中学教师用假钞嫖妓被揭穿，被判坐牢三年。

被告王文明（44岁，译音）面对两项在2015年制作和使用伪钞的罪状，他经过八天审讯后上个月被定罪。已婚的王文明曾是一名工程师，案发时在武吉巴督中学当体育教师，同时也代教一班中三学生数学。他已在2015年12月被停职。

王文明已表明会针对被治罪和判刑上诉。

国家法院法官郑惠兴下判时说，身为一名教师，被告却违背了教导学生的责任。

审讯期间揭露，2015年7月24日，王文明用彩色打印机在家复制两张百元钞票。他把钞票的正反面对齐印在同一张纸的两面，再贴上铝箔仿照真钞上的闪亮全息图（kinegram）。

同年8月3日凌晨约2时，王文明到乌节路豪杰大厦（Orchard Tower）吃夜宵时遇见一名越南女子，他支付对方200元买性和按摩。女子后来上超市用其中一张百元钞票付款被收银员识穿，进而揭穿王文明伪造钞票的事。

不过王文明辩称，不小心把伪钞给了女子，他原本打算拿伪钞当教学工具，教导学生外汇兑换及在学校数学日时使用。

教育部早前受询时说，严厉看待教育工作者行为失当的事件，并将毫不犹豫地对那些违反操守的职员采取纪律行动。

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