裕群站地铁相撞事故与信号系统有关

今早裕群地铁站发生两列地铁列车相撞，初步调查显示，事故与新信号系统有关。

陆路交通管理局、SMRT，以及信号系统供应商泰雷兹（Thales）今天傍晚召开记者会，汇报事故初步调查的发现。

调查显示，因其中一列列车上的防护软件功能（software protection feature）不知何故被新信号系统的故障电路（circuit）移除，以致无法让后方列车正确探测两车之间的距离，最终相撞。

陆交局指出，今早8时18分，一列列车出现信号故障，在裕群站停下让乘客下车，准备回车厂。

这列列车早前在开往裕群站途中，经过轨道上一个故障的信号电路，导致列车防护软件功能（software protection feature）无意间被解除。

这导致第二列列车误测前方停顿的列车只是备有三车厢的列车，而不是六车厢列车，因而错误判断了两列列车之间的距离，引发碰撞事故。

调查也显示，后面列车上午8时19分来到裕群站时，离前方列车约10.7米时先停了下来，但却在8时20分突然冲向前碰撞前方列车，造成28人受伤。当时，后方列车的行驶速度是每小时16公里。

陆交局指出，由于当时前方列车打开月台闸门让乘客下车时启动了后备防护系统，因此后方列车会先停了下来，但当闸门关上而列车准备离开时，后备防护系统便解除，导致后方列车误认前方列车为三车厢列车，因此向前行驶撞上。

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