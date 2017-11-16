（早报讯） 美国能源股周三随着油价下跌而连续第四个交易日下滑，导致三大股指收跌。

美国上周原油和汽油库存意外大幅增加，导致油价连续第四日下跌，油气股也随之下滑。

道琼工业指数周三收跌0.59％至2万3271.28点；标准普尔500指数收低0.55％至2564.62点；纳斯达克指数收低0.47％至6706.21点。

本地股市方面，海峡指数收报3368.7点，跌30.39点。全场总成交量计20亿3313万股，总值13亿元。全日股价跌多升少，上升股134只，下跌股323只。

今日可关注的股票如下：

1. 正在收购傅长春储运（Poh Tiong Choon Logistics）的私募基金腾望资本（Tower Capital Asia），目前已取得88.54％的股权，相等于1亿8766万2300股。收购行动将在本月20日傍晚5时30分截止。

2. 达阔水技术（Darco Water Tech）以每股0.60元的价格，配售150万股给大股东史东（Robert Stone）。这个价格比交易前最后交易日（11月14日）的成交量加权计算平均价0.58元，高出3.4％。

交易完成后，史东的股权将从现有的15.99％上升至18.13％。公司将把售股所得投资在与政府合作的水务基础设施。

3.云顶香港今早要求暂停交易，以在稍后发布一项消息。

4. 泛联集团（Pan-United）昨天宣布获得高等法院的批准削减资本和发售新股的申请。集团今年5月表示要把旗下经营港口业务的独资子公司兴华港口控股分拆出来，然后在香港上市。股东将在泛联分拆兴华而削减资本后，得到兴华的股票。

5. 新科技控股（New Wave Holdings）表示，关于它拥有的惹兰勿刹大厦（Jalan Besar Plaza）房地产，该大厦集体出售招标已于11月10日截止，公司至今还未接获关于招标结果的正式通知。

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