本地股市周四开盘下跌0.12%

（早报讯） 受美国隔夜股持续下滑的影响，新加坡海峡时报指数周四开盘下跌0.12％或3.99点至3364.71点。
截至上午9时10分，全场成交量约1亿零980万股，成交额1亿6740万元；79只股上升，73只股下跌。
海指成份股起落参半，上升的包括新翔集团（SATS）、金光农业（Golden Agri）和吉宝企业（Keppel Corp）。
下跌股有康福德高（ComfortDelGro）、丰益国际（Wilmar Intl）和扬子江造船（Yangzijiang Shipbuilding）。
（早报讯） 受美国隔夜股持续下滑的影响，新加坡海峡时报指数周四开盘下跌0.12％或3.99点至3364.71点。
截至上午9时10分，全场成交量约1亿零980万股，成交额1亿6740万元；79只股上升，73只股下跌。
海指成份股起落参半，上升的包括新翔集团（SATS）、金光农业（Golden Agri）和吉宝企业（Keppel Corp）。
下跌股有康福德高（ComfortDelGro）、丰益国际（Wilmar Intl）和扬子江造船（Yangzijiang Shipbuilding）。
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