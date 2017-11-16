本地股市周四开盘下跌0.12%

12月起，工作日早上7时45分前搭地铁的乘客可享有高达五角折扣。你觉得：(2017年11月2日开始投票)

Choices 很好，会提早搭地铁省钱 照常时间上班，宁愿多睡一会 五毛钱太少，免费的话才会考虑 习惯其他通勤方式，不会考虑地铁 很好，会提早搭地铁省钱 6.72% (729 votes) 照常时间上班，宁愿多睡一会 62.05% (6732 votes) 五毛钱太少，免费的话才会考虑 11.19% (1214 votes) 习惯其他通勤方式，不会考虑地铁 20.04% (2174 votes) Total votes: 10849