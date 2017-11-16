东西线裕群站至大士连路站暂停服务 上班族提早出门

地铁东西线裕群站至大士连路站今天暂停服务，大士一带的上班族大多选择提早出门，部分乘客因不知道地铁服务暂停，无法提前做好准备。

大士西延长线从地铁东西线上的裕群站往西延伸，涵盖卡尔圈站（Gul Circle）、大士弯站（Tuas Crescent）、大士西路站（Tuas West Road）和大士连路站（Tuas Link）四个地铁站。

陆路交通管理局连同业者SMRT及新信号系统供应商泰雷兹（Thales）昨天在记者会上解释，暂停服务是为了让多方合作展开质量检查。

受影响的地铁站有免费接驳巴士服务。

家住油池的吴姓工程师（42岁）第一天到位于大士弯站的新公司上班，他特意提早了15分钟出门。

他说：“接下来一段日子，我都会提早出门，以免迟到。”

他原本打算从裕群站搭乘公共巴士前往公司上班，经地铁人员告知，他改搭免费巴士前往大士弯站站。

我家和公司之间没有直接的巴士路线服务，以后我也只能提早出门。

皮内达（52岁，主管）早上抵达裕群站，才发现前往地铁服务暂停。他说：“我下楼搭乘接驳巴士，结果坐过了站，到大士连路终站后，再绕回大士湾站，这下肯定迟到了。”

他补充，如果迟到，公司会扣工资。

住在北部的皮内达依赖地铁上下班，他抵达大士湾站后，需搭巴士五至10分钟到公司。“从裕群站需要搭45分钟的巴士才可到公司，从大士湾站则只要不到一半的时间。”

来自美国的史蒂芬（39岁，软件工程师）透露，昨天多条地铁线发生故障，四五名同事只好在家办公。“公司并不是特别鼓励在家办公，但在当天情况下，没有其他选择。”

他平常会搭地铁到卡尔圈站步行至办公室，在早上9时准时上班。他指由于今天没有地铁服务，公司让员工灵活安排上班时间。“大士一带多是制造公司或工厂，不像我们可以灵活安排上班时间，这对他们的影响更大。”

《联合早报》记者在今早7时50分左右抵达裕群站，收费闸门外有数名地铁人员和指示牌，指出搭乘免费巴士的地点。

巴士站的乘客不少，但衔接裕群站至大士连路站的免费接驳巴士趟次频繁。

记者在裕群站搭上接驳巴士，前往卡尔圈站的部分路段交通拥堵，约30分钟后抵达终站大士连路站。受影响的地铁站中，裕群站的人潮最多。

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