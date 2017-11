因为列车故障,东北线地铁部分服务中断。

新捷运在晚上7时47分发推文说,港湾站至牛车水站,以及波东巴西站至榜鹅站之间有列车服务。

这意味着,牛车水站至波东巴西站之间的列车服务中断。

当局已在欧南园站至花拉公园站之间启动免费巴士服务。

