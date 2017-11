(早报讯)地铁东西线裕群站和大士连路站之间的列车服务,明天暂停运作多一天。

SMRT晚上发推文说,当局明天将继续在受影响路段提供免费接驳巴士。

[EWL]: Train svcs btwn #JooKoon & #TuasLink will continue to be suspended tmr. Free regular & bridging bus svcs will be avail btwn #JooKoon & #TuasLink all day tmr. Plan your journey early & cater for additional train travel time on EWL. Other transport: https://t.co/LmN15nP6k6.