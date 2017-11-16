大士西延长线运作暂停至星期天

（早报讯）地铁东西线裕群站和大士连路站之间的列车服务，将暂停至星期天（19日）。从下周一起，整条东西线运作将“一分为二”，让大士西延长线独立运作长达一个月。

陆路交通管理局今晚发布汇报说，当局今天对大士西延长线的新信号系统彻底检查后发现，昨早开进裕群站的故障列车是在从旧信号系统过渡到新系统的时候，其防护软件功能（software protection feature）被解除，结果导致列车错误判断了与前方列车所应保持的安全距离，造成两列列车碰撞。

有鉴于此，陆交局和SMRT决定暂时“隔离”大士西延长线列车运作长达一个月，让使用新信号系统的大士西延长线，与仍使用旧信号系统的东西线隔离开来。

此举是为了让工程师与信号系统供应商泰雷兹（Thales）进行进一步的检查，确保信号系统安全。

文告指出，为了给乘客和职员时间准备，大士西延长线列车服务将暂停至星期天。当局会继续在受影响路段提供免费接驳巴士服务。

下周一（20日），介于卡尔圈站（Gul Circle）和大士连路站（Tuas Link Station）的大士西延长线将恢复运作，当局会提供接驳巴士往来裕群站和卡尔圈站之间。

陆交局也说，泰雷兹检查后证实，新旧信号系统运作是安全的。

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