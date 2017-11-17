（早报讯） 美国股市周四收盘大幅上涨，主要原因是美国超市尔玛（Walmart）和科技公司思科（Cisco）取得良好业绩。

道琼工业指数收高0.8％至2万3458.36点；标准普尔500指数收高0.82％至2585.64点；纳斯达克指数上升1.3％至6793.29点。

新加坡海峡时报指数昨天连续四天收跌，闭市报3341.30点，下跌0.81％或27.4点。全场成交量约18亿1440万股，成交额为12亿9300万元。共有188只股上升，259只股下跌。

今日可关注的股票如下：

１．惠勝置地（Hatten Land）将以一共1亿零860万令吉（约3530万新元），收购马来西亚马六甲的两幅地段。公司计划把这些地段发展成两个综合项目。

其中一幅永久地契地段面积为65万6599平方英尺，公司以另外4675万令吉收购拥有这幅地段的Rico Development公司85％的股权。另一幅为地段面积为72万1182平方英尺，惠勝置地出资6188万令吉收购拥有这幅地段的Rico Ventures公司75％的股权。

2.莱佛士教育（Raffles Education）原定于本月29日举行的特别股东大会取消。这个特别股东大会由大股东黄鸿年要求召开，他已撤回这项要求。

会议原本要讨论的议案包括，要求公司披露获配售有关新股者的身份，以及要求罢免公司主席及董事周华盛。

第三个议案是如果周华盛被罢免，公司应委任一位独立董事担任公司的非执行主席。如果没有独立董事愿意出任这个职位，要求董事会寻找并建议适合人选。

3.云顶香港（Genting Hong Kong）将脱售其挪威游轮控股（Norwegian Cruise Line）2.19％的股权，相等于500万股，预计能获得5740万美元（7780万新元）的收益。公司所持股权将因此减少至5.64％，若加上其他股东同时脱售的股权，总额达到1000万股，总售价为2亿7010万美元。

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