（早报讯）小学离校考试将在下个星期五（24日）放榜，考生可从当天上午11时起回校领取成绩单。

合格的学生届时也会收到报读中学的申请表格。学生可将表格提交至原本就读的小学，或使用表格上注明的个人密码上网提交申请。申请截止日期为本月30日下午3时。

教育部在文告指出，中学分配结果下个月21日揭晓。家长可通过中一选校网页（www.moe.gov.sg/admissions/secondary-one-posting-exercise）、手机短信服务或到孩子原本就读的小学查询结果。

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