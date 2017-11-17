青年一拳打死特技演员 判监7年鞭12下

一名身材中等的青年一拳打死身材壮硕体重近100公斤的特技演员，判监七年和鞭打12下。

2015年平安夜，被告莫哈默卡里斯（25岁）在驳船码头重伤美国籍男子尼尔森（John Denley Nelson，30岁），尼尔森一个星期后在医院不治。尼尔森是环球影城的特技演员。

卡里斯原本被控谋杀，控方过后改控他刑罚较轻的严重伤人罪。卡里斯经过审讯后上个月被裁定严重伤人罪成，他过后也承认另外两项纠众闹事和一项吸毒罪状，因此他的总刑罚为坐牢10年和鞭打24下。

前年12月24日午夜，卡里斯和10多名朋友到沙球劳路的酒吧喝酒。同一时间，尼尔森和同事也在附近的酒吧开圣诞派对。

凌晨约2时40分，这群人当中有一对情侣在酒吧外吵架引来公众的目光。卡里斯的一名朋友见状过去质问“看热闹”的人，包括卡里斯在内的同伙过后也一窝蜂地上前，大家打成一团，直到有人上前制止。

约20分钟后，卡里斯和同党与早前的敌对方再次起冲突。尼尔森和同事在附近隔岸观火，两人的一名女友人过后被卷入卡里斯一伙人的冲突中。卡里斯误以为尼尔森也有份参与于是冲上前，从后方趁其不备一拳重击尼尔森的头部。

根据验尸报告，尼尔森死于后脑勺骨折和脑出血。虽然法医认为，尼尔森的伤并非因为遭拳击所致，但是这一拳使他顿失意识，无法在跌倒时保护自己。

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