九个本地品牌首次进军樟宜机场售卖本地食品伴手礼

娘惹咖喱、咖椰和虾面汤等，如今，旅客除了能把享用本地美食的回忆带回国，还能带走本地食品伴手礼，与亲友分享美食滋味。

新加坡食品厂商联合会（SFMA）与巧克力和糕点分销与零售商Focus Network Agencies（简称FNA）合作，昨起在樟宜机场第一和第四搭客大厦的“新加坡口味”店铺内，售卖超过10个本地品牌的约20个食品。当中包括大华酱油、四季榴莲（Four Seasons Durian）和售卖特色酱料的Shermay's Singapore Fine Food等。

11个品牌中，九个首次进军樟宜机场，售卖的产品横跨酱油、姜奶茶、罐装冰糖燕窝和咖椰等。

上述合作是食品厂商联合会为帮助本地食品制造商开拓新兴市场所采取的措施之一。计划获标新局的支持。

贸工部长（贸易）林勋强今早在第四搭客大厦举行的本地食品伴手礼推介仪式上致词时说，到2020年，全球食品伴手礼市场的年产值预计将从2015年的750亿元增至960亿元。在新加坡，游客在糕点、纪念品和伴手礼的消费占了他们总消费额的8%至11%。

“随着国际旅客人次不断增加，食品伴手礼的销量也预计会进一步上升。” 他提到，机场是向国际市场展示本地食品伴手礼的理想地点。

旅客除了能在樟宜机场购买到上述食品伴手礼，也能通过机场网购平台iShop Changi订购商品。

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