本地首九个BlueSG电动车充电站将展开技术测试

（早报讯）经营本地首个大规模电动车共享计划的BlueSG宣布，已在本地组屋区、市中心和科学园内设立了本地首九个BlueSG充电站。随着这批充电站陆续就位，BlueSG将从下周一开始展为该计划开技术测试搜集反馈。

根据BlueSG今午发布的文告，下周一将投入的技术测试阶段将能让BlueSG搜集反馈、提升系统表现并确保电动车系统已准备就绪服务公众。

上述九个分布在全岛不同地区，当中包括裕廊东1道第354座、大巴窑2巷第120A座、红山路第73座、海军部通道（Admiralty Drive）第358A座等组屋区及较邻近市中心的乌节克雷摩路（Claymore Road）和莫罕默苏丹（Mohammad Sultan）等地点。

包括上述九个充电站在内，BlueSG有计划最迟在今年底推出共30个充电站。

在这30个充电站当中，有18个会设在包括碧山、榜鹅和淡滨尼的组屋区内，另外的则将设在市中心、市中心边缘和位于科学园和纬壹科技城（One-North）的商业与工业区。

根据BlueSG早前的宣布，延至12月推出的电动车共享计划首阶段将会有约80辆电动车供租用。

公众通过手机应用或上网注册后，可到充电站使用易通卡或BlueSG卡取车和还车。收费详情料将在下个月第一周公布。

据知用户首15分钟需付一笔少过10元的固定费用，之后按每分钟计费。

陆交局和经济发展局去年6月底与法国波洛莱（Bolloré）集团子公司BlueSG签署协议，委任BlueSG在未来10年提供共享电动车服务，让不拥车的居民在有需要时用车，进一步提倡绿色出行。

根据协议，BlueSG将于2020年前在每个市镇陆续推出1000辆电动车，并在全岛设置2000个充电点（约500个充电站）。

其中400个充电点将开放给一般公众使用，让拥有电动车的车主和其他业者也可付费使用这些充电点，有关服务预计明年推出。

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