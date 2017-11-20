深隧道阴沟系统完工后 将腾出150公顷土地

待预料将耗资约65亿元打造的深隧道阴沟系统第二阶段工程于2025年完成时，不仅有助我国腾出150公顷的土地做其他发展用途，更能助我国有效再循环每一滴污水，进一步辅助我国将新生水供应能力从目前的40％，增至总体水供的55％。

环境及水源部长马善高今早在位于裕廊一带的本茱鲁路（Penjuru Road）为深隧道阴沟系统第二阶段工程举行动土仪式致辞时说：“深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System）是提升我国水供保障的重要策略资产。策划这套系统的工作始于上世纪90年代。即便深知这会是个非常昂贵的项目，我们仍决定作出这项至关重要的投资，因为这有助强化我国长远的水供保障，让代代新加坡人都能受惠。”

环境及水源部长马善高今早在位于裕廊一带的本茱鲁路（Penjuru Road），为深隧道阴沟系统第二阶段工程举行动土仪式。（邝启聪摄）

负责将全岛污水集中输送到水供回收厂净化的深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System）供分两个阶段打造，

马善高透露，第二阶段工程预计会耗资65亿元，光是打造深隧道与衔接隧就就会耗上23亿元。已于2008年建成的第一阶段工程则耗资36亿5000万元。

已于即日起动工兴建的第二阶段工程由一个30公里长的南部隧道、10公里长的工业隧道、60公里长的衔接隧道以及大士供水回收厂和综合新生水厂组成。第二阶段深隧道阴沟系统可将目前已贯穿新加坡东部和北部的第一阶段系统，进一步扩大至西部，包括贯穿市区一带以及新开发的登加（Tengah）组屋区。

其中，30公里长的南部隧道将建于亚逸拉惹高速公路之下，一端衔接吉宝路，另一端则衔接同样将于2025年建成的大士供水回收厂。南部隧道的主要目的是将西部地区的住家污水输送到大士供水回收厂进行再循环处理。因为这座水供回收厂将具备新生水设施，因此最终可将污水净化成新生水。

10 公里长的工业隧道主要是将位于裕廊与大士一带的工业污水，同样输送到大士供水回收厂进行处理与进化工序，将它们转为新生水；60公里长的衔接隧道则主要是将各家各户的污水管与南部隧道，以及工业隧道衔接，辅助污水运输。

由于公用事业局是在深入地下35到55公尺在地底下，建造南部隧道与工业隧道，这使得污水将能通过地心吸力的方式流淌至大士供水回收厂，省去当局沿途建造水泵站的必要。

待第二阶段工程完工时，目前设在乌鲁班丹与裕廊的两个水供回收厂，以及一些水泵站也会逐步拆除，腾出土地进行更高价值的发展。

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