玩手机游戏导致女婴喝奶丧命 父亲判入狱六个月

父亲专注玩手机游戏不顾女儿挣扎硬把奶瓶往她嘴里塞，女婴喝奶后丧命，父亲判入狱六个月。

被告莫哈默西迪克（28岁，客服员）承认一项行为疏忽导女婴死亡，和一项行为疏忽危害他人安全的罪状。女婴蕾哈娜死时只有三个月大。

2015年10月12日上午约10时18分，蕾哈娜的母亲努莱莎（32岁）到警署接受尿液检查前将女儿交给男友照顾，也把女儿喝到一半的奶递给他。西迪克把女儿抱到腿上，一手喂她喝奶，另一手忙着玩手机游戏。

蕾哈娜开始挣扎拒绝喝奶，也试图用舌头把奶瓶推出，不过西迪克没有留意。蕾哈娜哭了约两分钟后突然停止，西迪克才把奶瓶移开。

蕾哈娜的外公上午10时20分买完菜家见孙女脸色苍白动也不动。西迪克害怕被责备他不会照顾小孩，没把孩子之前哭闹的事告诉岳父。外公见孙女不对劲于是报警。女婴同日送院后不治。

在这之前，2015年8月26日，蕾哈娜的父母带她到朋友家去。蕾哈娜睡醒后开始哭闹，西迪克抱着她下楼散步。

散步途中，西迪克蹲下身要拾起掉落的奶嘴，意外把女儿摔在地上，导致她后脑勺撞到路面。蕾哈娜过后哭不停，努莱莎问丈夫发生了什么事，西迪克担心被妻子责骂，即使在女儿送院后仍不肯说实话。

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