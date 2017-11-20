东西线列车疑遭闪电击中出故障 车长送院治疗

（早报讯）地铁东西线一列列车疑遭闪电击中后发生故障，车长事后因身体不适送院治疗，SMRT正在调查事故起因。

SMRT受询后发出文告指出，受影响的列车前往市区方向时在勿洛站附近发生故障，职员事后让所有乘客在勿洛站下车，再将列车撤回车厂进行调查。

SMRT企业通讯副总裁纳丹（Patrick Nathan）透露，驾驶列车的车长因感到不适，在事后接受治疗。

民防部队是在大约下午4时20分接获通报后，派出一辆救护车前往现场，将这名20多岁的车长送往樟宜综合医院。据了解，这名车长出现身体麻痹及胸部疼痛的症状，在清醒的情况下送院。丹那美拉站与巴耶利峇站之间的列车服务，也因故障延误至少10分钟。

针对媒体询问，SMRT透露目前正调查这起事故是否因列车被闪电击中所引起。SMRT企业指出，每辆列车都设有“法拉第笼”（Faraday Cage），即由导电材料形成的外壳。 若被雷电击中，电流将通过列车的外壳，沿着车轮导向地面。

另一方面，国家环境局在今天下午时分，预测到我国北部、东部和中部有下雷雨。新加坡气象局回复媒体询问时也表示，当局在今天下午3时27分左右，检测到丹那美拉站附近曾出现过云对地雷击。

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