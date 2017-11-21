本地学生PISA夺高分 52个参与地区中最高

根据国际学生评估项目，本地15岁学生在协作式问题处理能力方面有杰出表现，平均分数是参与调查国家中最高的。

国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）由经济合作与发展组织（OECD）举办，协作式问题处理能力的评估是首次加入的环节。共有52个国家和地区参与这项在2015年进行的调查。

本地有5825名来自全国168所政府中学参加调查，调查目的是了解学生如何应用知识与协作技巧来解答问题。他们是同一批参与PISA科学、数学和阅读测试的学生。

学生会解答不同题目，与”虚拟”组员共同完成任务，根据虚拟组员的反应来执行任务，从而了解学生的协商与沟通能力等。

本地学生取得的平均分是561分，高于日本的552分，和香港的541分。经合组织的平均分是500分。

21%本地学生在协作式问题处理能力的调查取得高分，比经合组织平均的8%高。

PISA也以统计学算法根据学生在科学、数学和阅读测试的表现计算相对分数(relative score)时，新加坡取得16分，仍高于OECD平均的3分，但低于日本和澳大利亚的23分、美国的22分。

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