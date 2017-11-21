丹戎巴葛和惹兰勿剎市镇会节水表现最佳

节水效率指标数据显示，丹戎巴葛和惹兰勿刹市镇理事会是本地在节水方面表现得最杰出的市镇理事会。

自2015年起，在2014年用水量至少达六万立方米的工商业用户每年必须向公用事业局提呈节水管理计划。

在上述用户提交资料后，公用事业局依据这些数据整合出了不同领域用户的节水效率指标（Water Efficiency Index）。

该指标以用户的用水量除以商业活动指标为依据，测量出各个领域中最杰出的节水用户以及各领域用户的中位数用水量。

例如，市镇会的节水效率指标是以市镇的年度用水量除以市镇内的住宅单位数量及月份数量计算。

以节水表现名列本地市镇理事会前10%的市镇理事会来说，这些市镇理事会管辖范围内每间住宅单位的每月用水量为0.9立方米。

丹戎巴葛和惹兰勿剎市镇理事会的节水表现就名列本地市镇会的前10%。

与其他本地市镇理事会住宅单位每月1.1立方米的中位数用水量相比，少了0.2立方米。

除了市镇会，公用事业局昨天也公布了办公楼、酒店、零售大楼、中小学等不同建筑的节水效率指标。

公用事业局今天也推出了“节水最佳作业方式（大楼）指导手册”。

大楼包括办公楼、酒店和零售大楼。

该局也透露，将与业内人士展开咨询，制定最佳的作业方式和基准并分享工业节水方案，旨在推动非工商用户更节水。

搜集到的反馈可被用来进一步精进上述指导手册，最终版本将在明年出版。

环境及水源部长马善高今天在也在水效率奖颁奖礼及工业用水方案论坛上颁奖给今年来自各领域的节水效率奖得主。

卡尔登城市酒店和新加坡炼油公司就是得主之一。

目前，新加坡每天的用水量为4亿3000万加仑，其中55%来自工商业用户。

到了2060年，本地的用水量料将增加超过一倍，非住家用水量预计将占总用水量的70％，因此企业在新加坡的节水路上扮演重要的角色。

此外，考虑到用水量大的工商业用户有25%的用水是为了满足冷却需求，公用事业局也推出了冷却塔（Cooling Tower）节水技术参考手册，让工商业用户可当作参考。

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