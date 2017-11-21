信号供应商失误导致地铁碰撞

最新调查结果显示，裕群站地铁碰撞事故是因为法国信号系统供应商泰雷兹（Thales）的失误所致。

陆路交通管理局、SMRT和泰雷兹今午在记者会上透露，泰雷兹没有修改其中一个轨边器材，以致这个器材无法与新的列车信号系统匹配，导致列车在金文泰经过这个器材时，其“防护罩”无意中被解除，到了裕群站被后方的列车撞上。

出事列车同时装有新旧信号系统，由于东西线的信号系统还未完成提升工程，列车在介于巴西立站和先驱站之间行驶时继续采用旧信号系统，过了先驱站往大士西延长线行驶时，则改用新信号系统。

上周三，被撞列车抵达先驱站时，车长发现列车信号出现异常情况，并向列车控制中心通报，控制中心于是指示车长让乘客在裕群站下车。

调查发现，当时这列车的第一层防护罩在开离乌鲁班丹车厂不久其实已被解除，后备的第二层防护罩自动启动，不料经过金文泰时，第二层防护罩也因轨边器材有问题而被解除。

当车长人手驾驶列车到裕群站让乘客下车后，并准备离站时，由于轨道设置的第三层防护罩因为月台玻璃屏门已关上而自动解除，后方的列车误测前方列车已开动，结果信号系统自动指示列车向前行驶，导致两列车碰撞，共有38人受伤。其中一人仍住院观察。

SMRT说，碰撞发生前，两列车之间的距离为36米，它们是在10秒内发生碰撞。

为安全期间，自本月20日以来，大士西延长线的新信号系统，已同东西线的旧信号系统区隔开来。

泰雷兹（地面交通系统）执行副总裁克劳福德（Millar Crawford）在记者会上表示，该集团将就此事故负起全责，并向受影响乘客尤其是伤者道歉。

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