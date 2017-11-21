东西南北线部分路段下月起调整列车运作时间

地铁东西南北线列车服务将从下个月起在特定日子提前结束和延迟开始运作。这能为工程团队腾出更多工程时间，把东西线列车信号系统更换工程的完成日期从原定的2018年底提前至2018年中。

陆路交通管理局、SMRT和信号系统供应商泰雷兹（Thales）今天召开记者会，汇报上周列车碰撞事故的调查结果，并宣布将调整部分列车运作时间。

从12月8日至31日，17个东西线地铁站（中峇鲁站至大士连路站）以及两个南北线地铁站（武吉巴督站和武吉甘柏站）将在星期五和星期六提前结束列车服务，并在星期六和星期天延迟开始运作。

除此之外，这两个路段在12月10日及17日两个星期天全天停止服务。东西南北线其他路段的服务时间也会在明年做出调整。

调整列车服务时间后，工程团队的工程时间将从原本的每晚三个小时增加至七个半小时。

陆交局局长鄞云斌解释，这可把东南线信号系统更换工程的完成日期从2018年底提前至2018年中。

他说：“额外的工程时间对陆交局、SMRT和泰雷兹来说非常宝贵......信号系统更换工程完成后，乘客就可在东西南北线享有更短的候车时间。（调整列车服务时间）这段期间将给乘客带来不便，不过我希望能得到乘客的谅解与耐心。”

相关当局将在受影响期间提供只停靠在地铁站的接驳巴士服务，收费与地铁车资相同。SMRT也会派出工作人员协助受影响的乘客。

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