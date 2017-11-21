许文远：有信心能恢复民众对地铁的信心

（早报讯）地铁碰撞事故证实是由法国信号系统供应商泰雷兹（Thales）的失误所致，对于政府是否会向泰雷兹寻求赔偿，基础建设统筹部长兼交通部长许文远表示，将交由陆路交通管理局根据与泰雷兹签订的合约决定。

他傍晚受访时表示，目前当务之急是尽快解决问题，并采取行动加强地铁系统的可靠性，恢复民众对地铁的信心。

他指出，大士西延长线在今年6月中通车时，原意是要在巴西立至大士连路站（Tuas Link Station）之间提供无缝服务，但由于整条东西线同时使用新旧信号系统，让列车运作情况很复杂。

“这也为信号器材供应商，也就是泰雷兹带来颇大挑战，但泰雷兹应该可以做得更好，他们已承认错误，也已经道歉，为结束它们的痛苦，我们因此决定区隔两套信号系统。”

针对如何恢复乘客对新信号系统的信心，他说：“难免公众信心会粉碎，但事情已经发生了，现在只能恢复公众的信心，也就是提高地铁的可靠性。”

许文远说：“这是需要好多年才能完成的计划，我给自己四年时间，现在过了一半，如果不是这次事故和隧道积水事故，我们的进度其实很好，但信号提升工程添加了复杂性。”

“我们就快将完成南北线的信号提升工程，东西线工程下来也会加速进行，以让乘客更能感受到系统有所改善及更可靠，对此我有信心能够做到。”

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