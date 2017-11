我国三新镇将试行无人驾驶巴士服务

政府将从2022年起,在本地三个新镇试行无人驾驶巴士服务,除了为居民和上班族提供交通便利,也让政府进一步了解如何安全地在我国大规模推行无人驾驶车。

陆路交通管理局将在非繁忙时段,于榜鹅、登加(Tengah),以及裕廊创新区(Jurong Innovation District)等三个新镇,试行定时的无人驾驶巴士服务。

到时,无人驾驶巴士将配合一般的公共巴士服务,并会在试行初期只行驶于交通流量较低的路段。

另外,陆交局也会在地铁东北线、南北线,以及汤申—东海岸线之间,试行提供“随需而至”(on-demand)无人驾驶接驳巴士(shuttle)服务,为上述三个新镇提供“第一与最后一英里”(first-last mile)的交通连接。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早为本地的首个无人驾驶车测试中心举行推介仪式时透露以上消息。

为推行无人驾驶巴士的试验,交通部与陆交局也在今天联合发出信息征询书(Request For Information,简称RFI),邀请业界与研究机构提供相关信息,如车队运作、车队系统,以及基础设施等方面的要求。

该招标将在明年5月31日截止,当局将在下个月8日为业界与研究机构举办一场说明会。

许文远说:“无人驾驶车技术将能大大提升公共交通系统的连接性,也能让公众更方便使用,尤其是年长者、有小孩的家庭,以及行动不便者。通过试验,我们将能进一步了解如何设计基础设施、规划服务,以及制定条规,以求在本地更安全地推行无人驾驶车。”

全新的无人驾驶车测试中心位于裕廊创新区,占地两公顷,由陆交局、南洋理工大学,以及裕廊集团(JTC)共同开发。

该测试中心是南大无人驾驶车测试与研究卓越中心(Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous Vehicles - NTU,简称CETRAN)的一部分。

CETRAN于去年8月成立,负责发展和制定无人驾驶车的测试标准。

测试中心内的试驾区(test circuit)是根据本地路况的不同元素而设计,包括多种道路设施以及交通条规,以测试无人驾驶车在真实路况环境中的运作。

试驾区也建有模拟下雨及淹水的设备,以测试无人驾驶车在不同天气中的导航功能。

陆交局在测试中心安装了七个360度的闭路电视,并会将拍摄的影像与无人驾驶车上的测试数据一同进行分析,以评估无人驾驶车是否已适合让大众使用。

