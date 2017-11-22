新加坡财政部长王瑞杰与江苏省委书记娄勤俭会面

（早报讯）新加坡财政部长王瑞杰与中共江苏省委书记娄勤俭今天下午在苏州会面。

王瑞杰在开场白中说，自己曾多次到访苏州，包括在新加坡苏州工业园区起步的1997年，曾经以建国总理李光耀首席私人秘书的身份陪同李光耀到访，而每次到访，都看到这座城市展新颜。

娄勤俭则表示，苏州工业园区的合作体现了双赢的思路，作为新任江苏省委书记，他愿继续推进苏州和新加坡的合作。

61岁的娄勤俭履新不久。中共十九大后，原江苏省委书记李强上个月底调任为上海市委书记，时任陕西省委书记的娄勤俭接替李强，成为这个中国东部沿海经济大省的“一把手”。

王瑞杰和贸工部兼国家发展部高级政务部长许宝琨今天率领本地企业代表团抵达苏州，寻找新加坡与江苏双边合作的新契机。

他明早将以新加坡—江苏合作理事会联合主席的身份，和中方联合主席、江苏省省长吴政隆共同主持召开理事会的第十一次会议。约35家新加坡企业的超过65名代表随行与会。

根据财政部今早发出的文告，王瑞杰明天也将在苏州工业园区，为新加坡国立大学企业机构（NUS Enterprise）在苏州设立的“大牌71”起步企业孵化中心主持揭幕。

王瑞杰之后将续程北京，本周五（24日）在北京出席企发局和凯德集团联合举办的科技创新峰会，并在会上推介“全球创新联盟”（Global Innovation Alliance）。

在北京期间，王瑞杰也将参访清华大学，并就新中两国关系发表演讲。他也将会与中国高级官员会面，并参观滴滴出行，于本月26日返回新加坡。（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）

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