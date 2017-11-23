劳资政伙伴推出新措施改善保安员工作条件

（早报讯）劳资政伙伴推出一系列措施改善保安员薪金待遇及工作时长，以进一步迎合持续演变的市场需求，并吸引更多年轻人才加入保安行列。

这包括要求业者在未来三年内，为普通保安员加薪共300元，并从2021年起，废除保安业者向人力部申请不受加班条例限制的制度。

保安业的渐进式薪金模式去年9月正式生效，三万多名新加坡保安人员通过接受培训增进技能，获得更好的薪金待遇。

保安业群体劳资政工作组（Security Tripartite Cluster）下午说，随着我国持续发展新建筑项目，加上恐怖主义威胁的存在，保安业需求也不断增加。

“我们有必要进一步提升保安业的整体工作条件，以确保保安员掌握所需技能，维持一定素质。我们也希望借此吸引更多年轻人才加入。”

小组建议明年起至2021年，给予普通级别保安员共300元加薪，高级保安员以上人员则应获得285元加薪。

另外，2022年到2024年间，小组建议业者每年为所有保安员加薪至少3%。

目前，在雇佣法令下，每名员工一个月不可加班超过72小时。但由于人手缺口大，多数保安员每周得工作六天，每天工作长达12小时，换算下来每月的加班时间长达95小时。

保安公司须向人力部申请不受加班条例限制。这类公司得符合一些条件，例如安全、卫生和雇佣记录良好，加班费必须是每小时基本薪金的至少1.5倍等。

为了确保保安员的加班时间保持在适当水平，保安业群体劳资政工作组建议当局从2021年起，停止批准业者让员工超时工作。

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