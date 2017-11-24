新加坡倡导的全球创新联盟在北京落地

（早报讯）由新加坡倡导的全球创新联盟（Global Innovation Alliance）首次走出国门，在北京落地，这将为本地初创企业进驻中国市场测试新科技、以及把中国的创新科技引入新加坡带来更大的便利。

我国财政部长王瑞杰今早为全球创新联盟北京站举行了推介仪式。

全球创新联盟是我国未来经济委员会在去年报告中提出的一项建议，旨在协助我国高等院校和企业，同海外主要创新中心及主要需求市场的伙伴建立关系。

王瑞杰今早在中新科技创新大会上致辞时说，中国的创新领域充满活力，新中两国在创新方面有很多合作的可能性。

他说：“新加坡国际企业发展局在中国市场建立了合作网络，以便将新加坡企业的科技创新带入中国市场。这样一来，企业也能接触更多新的思维和资源，精益求精。”

“我们务必将不同领域的人才汇聚一堂。他们互相合作、切磋意见，从而共创新颖的方案。”

企发局中国司司长何致轩解释，中国有庞大的人口和需求，一旦有了适合中国市场的产品，就会有机会扩大规模。

他说：“中国企业也可以成为新加坡企业在中国发展的合作伙伴。因为他们了解本地市场，有助于更好地引导市场。双方还可以通过新加坡作为门户，共同开拓东南亚的市场。 ”

“与此同时，中国对研究和创新的重视，已经促使一些中国科技企业在 ICT、生物医学、电动车和 人工智能等行业迅速取得全球领先地位。因此，中国现在也是一个技术的来源，新加坡企业可以与中国企业在科技方面合作，以满足自身发展前进的需求。”

何致轩透露，全球创新联盟北京站只是第一步，当局未来还有意将网络扩展到上海、深圳、苏州和武汉等城市。

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