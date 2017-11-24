林瑞生：总就业增长为零 不代表我国走入“无就业经济增长”状态

我国今年预计不会取得就业增长，相关指标甚至可能萎缩成负数，但这并不表示国家正走入“无就业经济增长”状态，进而引发长期失业率上升的问题。

人力部长林瑞生晚间出席新加坡工商联合总会生产力奖颁奖晚宴时，作出上述强调，并指出，随着我国生产力开始出现增长，整体经济近年来也逐渐“人力精益化”。

他说：“我国的人力增长从2012年到2014年的4％减缓至前年的2％，到了去年只剩1％……不过，2012年起没有增长的生产力在去年上升1％，今年超过3％的全年预估经济增长可能全部由生产力推动，这说明我们已从人力为导向增长，转为生产力驱动的增长。”

截至今年首三个季度，我国总就业人数下滑两万人，但本地就业人数不跌反升，增加约9000人。林瑞生说，这是因为海事与建筑业在这期间流失的4万3000份工作大部分影响外籍员工，而不是本地人。

他说，今年总就业人数预计为零，甚至成负数，远比去年的8600人增长幅度低，但值得一提的是，本地就业人数今年却将比去年的1万1200人多。

“总就业人数和本地就业人数是两个不一样的指标，随着整体经济减低对人力的依赖，总就业人数增长放缓或停滞并不一定代表我国处‘无就业增长’状态，只要本地就业人数有所增长即可。”

林瑞生强调，企业必须维持强劲的生产力增长，才能持续改善本地工作素质，让本地员工投入较高端的工作岗位。他举例说：“制造业生产力提升后，企业便逐步去除从事生产线劳动工作的外籍员工，并让本地员工受训从事操作自动化数码系统。本地就业机会及相关薪水因此有所改善，并非相反。”

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