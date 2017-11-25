未来三巴旺温泉公园将保留甘榜风貌

三巴旺温泉公园设计概念出炉，国家公园局欲保留景点的古早甘榜风貌。

公园局今早在三巴旺温泉宣布，温泉的重新发展工程预计明年初动工，2019年完工。

三巴旺温泉是新加坡本岛的唯一天然温泉，公园局计划沿着三巴旺甘巴士道（Gambas Avenue）兴建一个新公园，它将包括现有的三巴旺温泉。上述温泉目前占地约0.1公顷，之后的三巴旺温泉公园将扩大10倍，达1.1公顷。

公园局指出，温泉常客都会欢迎新访客，也会大方借出自己的水桶和椅子，散发着甘榜精神。未来的温泉公园将根据该景点的社区精神设计，保留质朴风貌，但同时会增建更多空间，让访客聚集。

未来的温泉公园将根据该景点的社区精神设计，保留质朴风貌，但同时会增建更多空间，让访客聚集。（林国明摄）

一些新设施包括，在温泉主要水龙头建设级联池（cascading pool），让访客沿着水池旁坐着泡脚；在另一个水龙头建设集水处，方便访客盛水；在沿着温泉入口处的两旁栽种上世纪八九十年代常见的树木；及增设厕所和餐厅等。

公园局即日起至下个月3日在三巴旺温泉收集公众意见，以根据公众需求，进一步优化公园设计。公众也可在下个月10日前，到网站www.nparks.gov.sg/sembawanghotspringpark分享看法。

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