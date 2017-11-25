暂无新加坡人在埃及恐袭中受伤

新加坡外交部至今未接到任何国人在埃及西奈清真寺恐袭中受伤的消息。

外交部今午发文告说，新加坡强烈谴责昨天发生在埃及北部西奈省阿贝德镇一座清真寺的恐怖袭击。

这起事件造成约235人死亡，超过100人受伤。

外交部发言人说，必须将犯下该恶劣罪行的肇事者被绳之以法。“我们向遇难者家属表示最深切的慰问，并祝愿受伤者迅速康复。”

新加坡驻开罗大使馆已联系了埃及当局，目前没有新加坡人在这起事件中受伤的报告。

哈莉玛总统和李显龙总理也分别致函埃及总统塞西和代总理马德布里，表示哀悼。

李总理在慰问信中说，自己对于这起致命袭击事件感到“震惊和非常忧虑”。

但他强调，埃及长期以来在面对恐怖和暴力事件时，都保持坚定和果断。他因此相信，埃及以其人民将以坚韧的力量克服这次袭击。

哈莉玛总统则重申，新加坡将与埃及站在同一阵线，共同打击恐怖主义祸害。

外交部也劝请在埃及的国人关注新闻、听从当地政府的指示，并与家人朋友保持联系、报平安。

急需领事援助的国人也可联系新加坡驻开罗大使馆或外交部值勤室：

新加坡驻开罗大使馆电话:+20 2 3749 0468 / +20 2 3749 5045

电邮:singemb_cai@mfa.sg

外交部24小时热线: +65 63798800／8855

电邮:mfa_duty_officer@mfa.gov.sg

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