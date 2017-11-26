王瑞杰：苏州工业园区能助推“一带一路”沿线国基础设施建设

（早报讯）新加坡财政部长王瑞杰今天总结过去五天在江苏和北京的访问时说，“一带一路”和创新是中共十九大确立的两大工作重点，在这方面，新中合作的苏州工业园区在推动一带一路沿线国家基础设施建设上发挥作用，并且将园区的经验应用到这些国家。

王瑞杰是中共十九大后首名访华的新加坡部长，他今天在回答《联合早报》提问时说，江苏领导探讨了如何支持和实践十九大勾勒的愿景，认真思考如何在这方面与新加坡合作，并在双方会面时提出了两点。

首先在一带一路方面，江苏有意借鉴苏州工业园区发展综合镇区的经验，到一带一路沿线国家发展基础设施建设项目，让中国或其他国家的整套产业能在当地落户，打造就业机会、高素质居住环境和生态环境，并营造和谐凝聚的社会。

王瑞杰表示，他此行与地方和中央等各层级的领导会谈中，创新是中方一再突出强调的重点。苏州工业园区是新加坡与中国的第一个政府间合作项目，至今已23年。王瑞杰说，园区若要进一步发展，就需要创新，为此新加坡国立大学苏州研究院（NUSRI）得到了很多支持。

王瑞杰24日见证了由新加坡倡导的全球创新联盟（Global Innovation Alliance）在北京落户，这将为本地初创企业进驻中国市场测试新科技、以及把中国的创新科技引入新加坡带来更大的便利。

他说：“我相信创新会是新加坡转型升级的主题，也会成为新加坡与中国以及更广泛的地区合作的主题。”

王瑞杰访问苏州期间，见证起步企业孵化器“BLOCK71苏州”的启用，与中共江苏省委书记娄勤俭会面，并与省长吴镇隆联合主持新加坡—苏州合作理事会第11次会议。他在北京期间与中国财政部长肖捷会面，并到清华大学经济管理学院发表演讲。

王瑞杰表示，他这次成果丰硕的访问，是建立在新加坡总理李显龙和中国国家主席习近平十九大前会面的基础上。他说：“十九大之后，中方领导人很专注于接下来必须做的事，力求完成使命，这次访问让我更好地了解十九大后中方的工作重点，以及双方可以如何更密切地合作。”

他呼吁新加坡年轻人更积极尝试了解中国和本区域的发展局势，发挥好双语教育等优势。

新加坡明年是亚细安轮值主席国。王瑞杰表示，希望新加坡能借此促进亚细安与中国在安全和经济领域的更紧密合作。新加坡也将努力推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判。

明年也是亚细安—中国创新之年，王瑞杰此行也了解中国在创新方面的新举措。他观察到这里的创业环境“生机蓬勃”，各年龄层的创业人士在思考的问题包括，下一个发展阶段是什么，如何更好地利用科技改善生活，他希望新加坡也能在这方面做出贡献。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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