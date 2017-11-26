人力部将于明年开办“适应本地生活课程”

明年下半年起，初次到新加坡工作的非马来西亚籍客工必须参加人力部开办的“适应本地生活课程”，以便更好地融入新工作环境。

人力部长林瑞生今晚出席一个为客工雇主、宿舍业者及社工组织等利益相关者举办的答谢晚宴时宣布上述规定。

目前，所有初次到本地工作的外籍女佣必须参加“适应本地生活课程”（Settling-In-Programme，简称SIP），课程内容包括对新加坡的介绍、居家安全意识以及人际关系与压力管理等。我国目前有约100万名工作准正持有者，其中约70万人非外籍女佣，从事建筑及清洁业的工人。

林瑞生透露，当局计划明年起扩展课程范围，借此让新来客工适应新的工作环境。他说：“这将给予客工机会直接向培训员发问问题，理清他们对在新加坡工作的疑虑。”

为期一天的新课程将以客工的本国语言进行，主要传达基本雇佣权利及责任，以及我国法律等知识。另外，课程也希望提升客工对本地人生活习惯的认识。

课程将分阶段推出，来自建筑业的客工将从明年下半年起开始上课，海事、加工与制造以及服务业的客工过后才加入计划。人力部预计，课程推出后，每个月将有约2000名建筑业客工被安排上课，雇主必须预先为他们报名并承担课程费用。

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