在快速公路骑电动踏板车 男子被调查

罔顾自身和他人安危，在泛岛快速公路上骑着电动踏板车的男子正在接受调查，而他的踏板车已被没收。

今天中午，有网民在面薄上载一段关于一个男子肆无忌惮地在泛岛快速公路（PIE）第三条车道上骑着电动踏板车的惊险视频，短短两小时内点击率破两万，数百人转载。

视频中这个身穿白衣长裤的男子在来往车辆中淡定自如地坐在踏板车的座椅上飞速前进，丝毫不顾自己四处被车辆包围。

陆路交通管理局稍后在面薄发布消息，指今早9时至9时30分之间，陆交局执法人员与交警在泛岛快速公路的英娘道（Eng Neo Avenue）出口前截停这个非法在公路上骑着电动踏板车的男子。

该男子的危险行为不仅危害自身安全，更让周围驾车人士掐了一把冷汗，不少网友纷纷抨击这种“玩命”举动。陆交局也在面薄上提醒民众，公路上严禁驾驶任何电动个人代步工具。

据陆交局交通法令，电动踏板车等个人代步工具只能在人行道、脚踏车道以及共用道上使用，并且使用过程需要确保行人安全，违例者将面临罚款与坐牢。

陆交局说，视频中的男子正在协助调查，而他那不合格的个人代步工具已被没收。

根据公路交通法令，个人代步工具不能在公路上行驶。使用不合格代步工具的初犯者可被控上法庭，面对罚款最高2000元或监禁三个月，重犯者可罚款高达5000元或监禁六个月。

免费试阅14天