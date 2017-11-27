教育部幼儿园学生可提前报读附属小学

从明年的小一报名活动起，就读教育部幼儿园的孩童在报读小学时，若想选择有附属关系的小学，可提前在小一报名阶段2A（2）申请入学。首批受影响的是后年进入小学的学生。

有附属关系的学校是指在同一个地点办校的小学与教育部幼儿园。以培景小学为例，它设有教育部幼儿园。新的试行计划意味，在这所幼儿园念书的孩童若想继续在培景小学念小学，可在小一报名阶段2A（2）就提出申请。

2A（2）阶段是让父母或兄姐是校友的孩子、以及父母是学校职员的孩子报名，这组申请者照旧可以在这个阶段报名。

教育部指出，让教育部幼儿园学生提前在小一报名阶段申请，可让他们有更大的机会在相同的环境求学，更顺利地过渡到小学。

明年有18所教育部幼儿园。其中三所位于组屋底层，分别在芬维尔连路（Fernvale Link）、义顺和淡滨尼，它们会从后年起陆续迁入邻近的小学，暂不实行新安排。另有三所明年才开课，也暂不受影响。

因此，有12所小学会在先试行这个新安排。它们是德林小学（Northoaks)、培林小学（Punggol Green）、培景小学（Punggol View）、康林小学（Sengkang Green）、华苑小学（Farrer Park）、大众小学、伟源小学（West Spring)、立德小学（Riverside)、康德小学（Springdale)、布兰雅坡小学（Blangah Rise）、先锋小学（Frontier）和维林小学（Westwood)。

教育部指出，小学会有充足学额满足家长的需求，在小一报名的2B和2C阶段各预留20个学额的原则不变，以确保收生制度保持开放。在任何报名阶段出现超额情况，还是得进行抽签。

但小学学额远超教育部幼儿园的， 按目前情况来看, 约半数的教育部幼儿园学生会报读附属小学, 当局相信小学学额是充足的。

2B阶段是让家长义工、会馆与教会成员、社区领袖为孩子报名，2C阶段则让其他与学校没直接联系的家长报名。

教育部自2014年起分阶段开设自家的幼儿园，希望为孩童提供负担得起的优质学前教育。到了2023年，教育部幼儿园将增至50所。

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