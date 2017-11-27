缩短地铁运作时间 SMRT期间提供四条路线接驳巴士服务

（早报讯）从下个月起，东西线及南北线部分地铁站将在星期五至星期天调整列车服务运作时间，SMRT会在受影响期间为乘客提供穿行四条路线的接驳巴士服务。

陆路交通管理局上周宣布，从12月8日至31日，东西线17个地铁站（中峇鲁站至大士连路站）以及南北线两个站（武吉巴督站和武吉甘柏站）的列车服务，将在星期五和星期六提早至晚 上11时结束，星期六和星期天则延至早上8时才发车。

受影响路段的19个站，也会在12月10日和17日这两个星期天全天停止地铁服务，预计一个星期天受影响的乘客多达58万人次。

上述安排是为了加快在明年中完成东西线信号系统提升工程，以及争取更多时间进行各项系统更新与维修工作。

SMRT将在受影响期间提供穿行于四条路线的接驳巴士服务，分别是：欧南园站与裕廊东站之间、裕廊东站与裕群站之间、裕群站与大士连路站之间以及裕廊东站与蔡厝港站之间。

这些接驳巴士只停靠在地铁站，收费与地铁车资相同。高峰时段每3至5分钟会有一趟车，非高峰时段则是每5至10分钟一趟车。

SMRT也会派出职员到巴士站协助疏导乘客及解答疑问。乘客也可上SMRT网站或面簿页查询相关信息。

免费试阅14天