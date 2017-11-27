Buzz售报亭和万事达卡合作 推出新混合零售概念

只要用手机扫描自动贩卖机的二维码，再选择心仪商品，就能轻松完成交易，无需担心身上不够零钱，或忘了携带信用卡出门。

Buzz售报亭与万事达卡合作，推出新混合零售概念。位于旧道德路（Old Toh Tuck Road）的压缩天然气（Cnergy）添气站，站内的Buzz售报亭除了沿用传统的柜台，由员工负责准备和售卖餐点，也增设16台自动贩卖机，让消费者24小时都购买所需物品。

自动贩卖机的商品达600多种，包括现磨咖啡、三明治、水果、日本进口零食和Fitbit健身表等，商品零售价格介于1.20元至248元。相对于一般自动贩卖机的无现金体验，消费者完全不用掏出信用卡，也能完成交易。

目前，自动贩卖机主要采用免接触式付费服务，但消费者仍需在阅读器前扫描信用卡。但通过上述自动贩卖机，消费者只需下载手机应用Vending powered by Masterpass，将信用卡资料输入其中后，再到自动贩卖机前扫描二维码，就能选择商品，并通过电子钱包支付系统MasterPass完成交易。

Buzz售报亭与万事达卡合作，推出新混合零售概念。（邓玮婷摄）

SPH Buzz副总经理陈得能说，混合零售概念有助于节省人力，也能为公众带来更多方便。“Buzz售报亭若要24时营业，员工就须轮三班，但现在他们只要轮两班，晚上11时后，商店虽没有员工驻守，但消费者还能通过自动贩卖机买商品。”

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