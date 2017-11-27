终身健保奏效 保健基金援助额跌7％

（早报讯）政府在2016财政年通过保健基金资助贫困病患的总援助金额达1亿4390万元，比前一个财政年少了超过7％，主要因政府推出终身健保，帮助更多国人应付医药费。

这也是政府拨出的保健基金（Medifund）援助金额，连续第二个财年减少。

卫生部星期一发布2016财政年的保健基金数据。数据显示，上财年成功获得援助金有113万6413起，占所有申请的99.9％。获批准的申请当中，约91.2％获得全额援助。2015财年成功获得援助金的申请较少，为109万6628起。

保健基金是我国医疗体系中的终极安全网，用来帮助耗尽其他资源后仍无法应付医药费的贫困人士。

政府发放的1亿4390万元中，4090万元发放给住院病患，7800万元则用来援助门诊护理病患。中长期护理机构的病患则获得2510万元的保健基金援助。

在终身健保推出后，每一例住院个案获得的保健基金平均为1124元，比前一个财年的1529元少了25％。

相反的，每一例门诊个案所获得的保健基金援助平均为79元，比前个财年的77元稍微多出2.6％。

截至2016财年底，保健基金的本金总额达27亿8000万元，而银发族保健基金（Medifund Silver）的本金总额达12亿2000万元。

免费试阅14天