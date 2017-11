(台湾讯)台媒报道,本地歌王林俊杰(JJ)所成立的台湾电竞战队SMG,昨天在韩国首尔举办的“Garena传说对决”AIC Asia 2017国际赛赢得世界冠军,并获得20万美元奖金。这也是台湾电竞队相隔5年后再次拿下世界冠军。

SMG今年7月底在台北成军,这次先赢得台港澳赛区冠军,再赴首尔参加世界赛。在得知SMG夺冠时,林俊杰谈到:“记得刚成立这个战队时,我对他们说的第一句话是‘我们的目标是世界冠军’。他们凭着自己的努力,再加上SMG: Still Moving Under Gunfire的精神,脱颖而出,成为台湾Garena传说对决第一个世界冠军!恭喜SMG Team”林俊杰更兴奋地说:“We are the champions!”

SMG团队今天返台,他们说这趟旅程收获不少,每个国家的代表都是可敬的对手。

