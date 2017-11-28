三家公司串通操纵投标价 罚款2万元至57万元

三家工程公司串通操纵投标价，其中一次是在竞标世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛的电力服务合约时。新加坡竞争局今早裁决它们违反竞争法，并下达2万元至57万元不等的罚款。

这三家公司是周波电机工程（Cyclect Group）、HPH工程（简称HPH）以及Peak Top工程（简称Peak Top）。

竞争局在今早的记者会上透露，调查显示，周波电机工程在2014年12月安排属下的Cyclect电子工程（简称Cyclect）和Chemicrete Enterprises（简称Chemicrete）参与F1竞标。

同时，周波电机工程也与HPH和Peak Top勾结，为它们制定价格表和最终竞标价，以确保两家公司的竞标价高出Cyclect近30%。

这导致Cyclect最终以最低竞标价赢得2015年至2017年的F1电力服务合约。

竞争局也在调查中发现，Chemicrete曾在2015年的杰美司国际学校（GEMS World Academy）资产标签（asset tagging）服务投标项目中，让HPH以高出Chemicrete约50%的价格竞标，以协助它得标。

竞争局今早裁决周波电机工程、HPH和Peak Top抵触了竞争法第34节条文。三家公司分别面对57万1297元、3万3128元和2万1693元的罚款。

其中，周波电机工程通过竞争局的“从宽对待方案" （Leniency Programme）申请豁免罚款，意味着它原本须支付的罚款额实际高于57万1297元。

由于该公司是在调查展开后才要求从宽对待，并且主使了这次的反竞争行为，因此只能豁免原罚款额的最多50%。由于罚款额与公司的营业额挂钩，因此竞争局不便透露原本的罚款金额。

针对竞争局的裁决，三家违规公司可最迟在明年1月29日前，向竞争上诉委员会提出上诉。若不打算上诉，则须在接下来两个月内缴付罚款。

竞争局透露，当局是在2015年4月接到有关投诉后，突击检查了三家公司，并对关键人进行了问话。当局搜集到的证据中，包括HPH和Chemicrete职员之间的WhatsApp短信。

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