志愿福利机构将可助失心智长者做日常财务决定

失去心智能力又无依靠的年长者，明年起可在一项新的试验计划下，通过法庭指定的志愿福利团体，代表他们做一些财务方面的决定，尤其是从他们的储蓄中提取金额，以支付他们的生活费和医药费。

社会及家庭发展部委任触爱社区服务和宏茂桥家庭与社区服务，明年初开始推出这项名为“社区亲人”（Community Kin Service）的试验计划。

社会及家庭发展部长李智陞今早在首届亚洲家庭研讨会上做出上述宣布。

李智陞说，志愿福利机构为缺乏家庭支持的年长者提供多方面的援助，包括为他们协调居家护理服务，以及确保他们复诊及服药。

然而，对于逐渐失去心智能力的年长者，志愿福利团体社工在协助他们处理财务方面的决定时，往往面对挑战。

例如，志愿福利团体社工可能希望为年长者安排居家护理服务，尽管年长者有足够积蓄，但因心智能力退化，已失去签合约或付款的能力。

目前，本地志愿福利团体无法协助年长者做有关财务的决定。这导致年长者无法在家中独立生活，无形中造成他们得过早进入老人院等机构。

日本和香港等国家和地区的社会服务机构，已经能代表年长者做财务方面的决定。李智陞表示，本地志愿福利机构也应该被授权以提供这项服务。

在“社区亲人”计划下，志愿福利团体可向法庭申请庭令，以便为年长者处理财务，以支付日常生活及医药费。

被授权的志愿福利团体每年必须向公共监护人办公室提呈报告，确保他们以正当方式处理年长者财务。

社会及家庭发展部将在计划推行一两后，探讨如何进行改善，以及是否扩大为永久计划。

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