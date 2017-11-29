新印首个双边多机构反恐桌面演习今早结束

（早报讯）新加坡与印度尼西亚首次展开的双边多机构反恐桌面演习今早正式结束，两国今后将探讨更频密地举办双边反恐演习，以及双方能如何在反恐方面进行协调与合作。

共27名来自我国武装部队、印尼国民军（TNI），以及两国之间国家安全机构的代表参与了此次为期两天的反恐桌面演习（Counter-Terrorism Table-Top Exercise）。

除了武装部队，我国也有来自警察部队和警察海岸卫队的代表参与，印方则派了当地反恐机构的人员。

他们在两天桌面演习中根据四个恐袭情境，讨论在各自境内军队与安全机构能如何对抗恐怖分子，也探讨若恐怖分子在两国之间海域有任何动作，双方能怎么进行合作。

演习中所讨论的情境仿照的是国际上发生的恐袭事件，例如恐怖分子开车冲入群众，以及持枪攻击商场等。

这是我国首次进行的双边反恐桌面演习，新印两国曾在2012年进行一次为期三天的反恐演习。当时，两国军队的特别行动队人员针对防恐策略进行实地演练。

领导我国代表参与此次演习的林国丰上校受访时指出，两国人员在演习中意识到双方在反恐方面的关注点非常相似，例如返回到本区域的激进化外国战士所带来的威胁。

“这是两国在海域反恐方面所面对的相同问题，两国距离相近，这是我们可共同协调合作对抗区域恐怖威胁的一方面。”

他也说，两国今后将探讨更频密地进行双边反恐演习，这可包括桌面形式，或实地演练形式的演习。

“我们目前还没确定细节，但我们对此都非常认真，也想更定期地举办反恐演习。”

国防部文告指出，新印反恐桌面演习强调了两国之间过去50年长久与密切的双边关系，也凸显了两国对抗区域恐怖威胁的承诺。

除了演习，两国军队也进行互访、交换与学习等多种双边活动。国防部说，这样的交流能加强两军的协作，也能促进人员间的了解。

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